С трудом открывает рот: несмотря на старания врачей, Костомаров до конца не приходит в сознание

Фигурист Роман Костомаров до конца не приходит в сознание после медикаментозной комы. Пока он реагирует на базовые команды.

Спортсмена просят открыть рот или моргнуть, но ему это дается с трудом. Костомаров находится в полубессознательном состоянии – контакт с ним отсутствует.

7 марта также стало известно, что сепсис у Костомарова не удалось остановить – ткани рук и ног продолжили отмирать. Это означает, что спортсмену грозят новые операции – врачи уже заговорили о том, что нужно резать конечности еще выше.

Костомаров длительное время пребывал в медикаментозной коме. Его ввели в состояние полной утраты сознания после двух инсультов.

Напомним, фигурист с 10 января находится в больнице. Он перенес две ампутации. При поступлении у фигуриста обнаружили бактерию, которая указывала на то, что течение болезни будет тяжелым. Врач утверждал, что речь идет о пневмококке, который вызвал пневмонию.

Она, в свою очередь, привела к гангрене. Все дело в том, что при лечении используют большие дозы антибиотиков, которые разрушают бактерию. При гибели она выделяет токсины, опасные для сердечно-сосудистой системы. В результате гибнут самые тоненькие вены, нарушается кровоснабжение и возникает гангрена.