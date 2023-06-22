Карьера актрисы Кристины Бабушкиной находится на грани краха после новости об аресте мужа

В последнее время все внимание публики приковано к актрисе Кристине Бабушкиной и ее мужу Андрею Гацунаеву. По данным СМИ, несколько дней назад сотрудники ГАИ остановили машину супругов и при обыске нашли в ней пакет с наркотиками. Сообщается, что мужчина находится под домашним арестом. О местонахождении звезды «Беспринципных» в Сети нет информации. Зато в распоряжение издания Woman.ru попали данные о том, что стало с карьерой артистки после тревожных новостей о ее супруге.

По данным источника, карьера Кристины находится на грани краха. В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с ее участием, также нет фамилии актрисы и на афишах МХТ имени Чехова. Поговаривали, что Бабушкина должна была на днях вернуться к работе, однако эта информация не подтвердилась.

«В театре эту информацию не подтверждают. Кристину на сцене не ждут», — заявил инсайдер.

Пресс-служба заведения объяснила ситуацию тем, что состав артистов на спектакль может меняться.

Получив подобную информацию, журналисты попытались связаться с агентом знаменитости, однако конструктивного диалога не получилось построить. Девушка отказалась от разговора и бросила трубку.

Ранее мы писали о том, что на мужа актрисы Кристины Бабушкиной подали в суд в день задержания с наркотиками. Подробности смотрите в этой статье.