С трудом говорит и никого не хочет видеть: что происходит с 82-летней Моргуновой, ставшей затворницей

В мае 2020 года жизнь Светланы Моргуновой сильно переменилась. Известный диктор потеряла сына. Он умер от осложнений, вызванных короновирусом, в возрасте 52 лет. С того момента теледива так и не смогла оправиться. Она закрылась ото всех, перестала выходить в свет и в принципе стала затворницей в своем доме.

Со временем 82-летняя Моргунова совсем перестала связываться даже с друзьями по телефону. В преддверии ее дня рождения журналисты MK.RU решили попробовать позвонить Светлане Михайловне, и она, хоть и без особого энтузиазма, ответила.

Она была немногословна и говорила с трудом, тщательно подбирая каждое слово. По словам диктора, настроения у нее нет никого, да и праздник отмечать она не планирует, хоть и чувствует себя нормально. На момент разговора с сотрудниками прессы Моргунова смотрела политическую передачу по телевизору. Больше никакими подробностями из своей жизни теледива делиться не пожелала.

Также Светлана Михайловна проигнорировала вопрос о том, стоит ли зрителям когда-нибудь ожидать ее возвращения на телеэкраны. Она попрощалась с журналистами, так и не оставив даже никакой надежды.

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