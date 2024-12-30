«С тобой я узнала, что значит быть любимой»: жена Курбана Омарова обратилась к нему после скандала с изменами

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров в 2024 году женился на своей возлюбленной Валерии, сейчас пара ждет рождения совместного ребенка. В личном блоге супруга бизнесмена рассказала об итогах года и заявила, что именно с ним почувствовала себя любимой. Примечательно, что недавно телеведущая публично обвинила бывшего в измене.

Валерия Омарова призналась, что в ее жизни в 2024 году произошли кардинальные изменения — она вышла замуж и обрела счастье. Девушка публично обратилась к Курбану Омарову и заявила, что рядом с ним узнала, что значит быть «любимой» и «желанной».

«Этот год стал судьбоносным для меня — в нем я стала невероятно счастливой замужней женщиной. За это хочу сказать спасибо самому лучшему мужчине на свете. С тобой я узнала, что значит быть любимой, желанной, уверенной в себе. С тобой я могу быть любой: ранимой, игривой, веселой, плаксивой…» — поделилась Валерия Омарова.

Жена бизнесмена также высказалась о беременности, назвав это «самым большим чудом в жизни». Валерия Омарова призналась, что, узнав о грядущем пополнении в семье, они с мужем «были счастливы». По словам девушки, «с каждым днем это чувство становится все сильнее». Избранница Курбана Омарова выразила уверенность в том, что «это только начало большой истории».

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан Омаров женился на своей избраннице Валерии. В августе девушка объявила о своей беременности.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина откровенно рассказала об изменах экс-супруга. Как утверждает телеведущая, бизнесмен начал встречаться с Валерией еще будучи в браке.

«Когда мы с ним расходились, я узнала об измене. Это тоже стало одной из причин расставания. Последняя капля, так сказать. И он тут же от меня перешел в те отношения. Сразу же! То есть то, что они говорили, - абсолютная неправда. Их отношения случились в нашем браке», — заявила Ксения Бородина.