«С тобой не соскучишься»: Валерия публично поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения

2 апреля свой день рождения отмечает продюсер Иосиф Пригожин — ему исполняется 55 лет. Его супруга, певица Валерия, одной из первых поздравила мужа.

В личном блоге Валерия поделилась серией снимков с Иосифом Пригожиным и публично поздравила его с днем рождения.

«Йосечка, дорогой мой, вот и ты теперь дважды отличник! Поздравляю тебя, лучшего мужа на свете, с днем рождения! Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», — написала певица.

Артистка отметила, что ей никогда не бывает скучно с супругом, и им всегда комфортно вместе.

«С тобой не скучно (бывает, и не соскучишься, а это две большие разницы), мы можем путешествовать вдвоем и нам хорошо, мы даже пандемию пережили, ни разу не поругавшись», — призналась Валерия.

Знаменитость не отрицает, что между ними с мужем случаются конфликты, причем ссорятся они «от всей души». Однако, несмотря ни на что, Валерия не представляет свою жизнь без Иосифа Пригожина.

«Если и ссоримся, то делаем это самозабвенно и от души. Но я не представляю себе жизни без тебя, моя любовь! Всегда с тобой, что бы ни случилось. Будь здоров, пожалуйста!!!» — заключила артистка.

Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин состоят в браке уже почти 20 лет — с 2004 года. Певица и продюсер считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось о том, что Валерия поделилась секретом крепких отношений.