С ТНТ на Первый канал: раскрыто имя новой ведущей «Модного приговора»

Шоу «Модный приговор» расширяет состав ведущих. В новом сезоне к программе присоединится актриса Настасья Самбурская, получившая популярность после съемок в сериале «Универ».

По информации StarHit, Самбурская займет место защитницы. Также на Первый канал вернется астролог Василиса Володина. Они будут сменять друг друга. Кроме того, проект не покидает и прежняя защита: Татьяна Геворкян и Александр Анатольевич.

Напомним, что «Модный приговор» вернулся в эфир в прошлом году после долгого перерыва. Создатели решили обновить ведущих, поэтому не продлили контракт с историком моды Александром Васильевым. Не вернулась в свое кресло и певица Надежда Бабкина. А чтобы выбрать новую команду, было объявлено народное голосование, благодаря которому работу получил стилист Александр Рогов.

К слову, на паузу «Модный приговор» ушел в 2022 году после начала СВО. Вместе с ним из эфира убрали и другие развлекательные программы. На сегодняшний день вернулись «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся», «Пусть говорят».

Ранее Александр Васильев рассказал, почему больше не ведет шоу «Модный приговор».