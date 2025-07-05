«Это же просто мои мечты»: 11-летняя дочь Тимати захотела стать молодой матерью

11-летняя дочь Тимати захотела стать молодой матерью.

Мать рэпера Симона Юнусова опубликовала в личном блоге видеоролик, в котором она запечатлила разговор со своей внучкой. Алиса отвечала на вопросы бабушки про жизнь взрослых.

Дочь артиста заговорила о любви и подчеркнула, что влюбляться можно в любом возрасте, а отношения лучше начинать в 14-16 лет. Она даже призналась, что впервые испытала симпатию, когда ей было пять лет. Также Алиса размышляла на тему замужества: оказалось, что в брак нужно вступать не раньше 25 лет.

Алиса также добавила, что хочет стать молодой матерью и родить ребенка в 22 года.

«Потому что потом я буду молодая мама, а не старик. Ну, я же не могу идеально в 22 родить. Это же просто мои мечты», — поделилась девочка.

Дочь Тимати рассказала, что планирует жить на деньги, которые заработает с фильмов. Она уверена, что таким образом сможет полностью содержать семью.

Напомним, что воспитанием Алисы, которая родилась в союзе Тимати и Алены Шишковой, занимается мама артиста. Кроме того, у рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Мать рэпера помогает модели воспитывать Алису.

Ранее мы писали о том, что Алена Шишкова заявила, что дочь Тимати обрадовалась беременности новой девушки отца.

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