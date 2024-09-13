«С тех пор я боюсь»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта

Певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта. Артист в беседе с Леди Mail.ru признался, что стал бояться засыпать.

В 2013 году у исполнителя хита «Сумасшедшая» случился инсульт после аварии в Лос-Анджелесе. Мужчина делился, что левая половина его тела оказалась парализованной. Врачи сделали все возможное, чтобы Алексей поправился, он сам тоже очень старался. В итоге ему удалось практически полностью восстановиться после случившегося.

Воробьев признался, что после инсульта у него появилась фобия. Она связана со сном.

«Я стал бояться засыпать. Со временем этот страх перерос в хроническую форму. Я могу уснуть только, когда у меня физически не осталось никаких сил. Поэтому я каждый день живу и работаю до упора, чтобы не терять ни минуты», – поделился артист.

Мужчина добавил, что помнит то время, когда просыпался наполовину парализованным. Засыпая, он мечтал вернуться в прежнее здоровое состояние, но не мог. Тогда его начал преследовать страх.

«С тех пор я боюсь засыпать, потому что боюсь снова проснуться в больнице, и услышать, что никаких гарантий на восстановление нет, да и то, что я жив — это уже чудо. Поэтому я не люблю чудеса, сюрпризы, и спать», — высказался Алексей.

Оказалось, что это не единственные последствия, которые переживает мужчина.

«Когда ем суп — он до сих пор часто выливается с левой стороны из-за пережитого инсульта», – рассказал певец.

Несмотря на трудности, Воробьев ведет активный образ жизни, много работает и посвящает свое время творчеству. Он занимается спортом и не намерен останавливаться на достигнутом.

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