«Посчастливилось найти настоящую семью»: Алексей Воробьев отрекся от биологических родителей

Певец Алексей Воробьев не любит говорить о личной жизни, однако недавно разоткровенничался. Выяснилось, что он не наладил отношения с биологическими родителями и нашел себе новую семью.

Артист не раскрывает, что именно произошло между ним и родной матерью. Сейчас, как признался Алексей, рядом с ним другая женщина, которую он может называть мамой.

«Мне посчастливилось найти настоящую семью, которая в отличие от моей биологической семьи действительно в любой ситуации была и есть на моей стороне, даже когда я сам бы уже плюнул на себя. Они стали для меня примером настоящей любви, веры и преданности», - рассказал Воробьев Леди Mail.ru.

По словам певца, его новая мама радовалась за него в моменты успеха и сидела у больничной койки, когда у него случился инсульт. Он отметил, что в детстве много слышал о том, что семья всегда должна быть вместе, но понял значение этих слов только во взрослом возрасте. Сейчас Алексей уверен – родными могут быть не только те люди, которые тебя родили «в порыве страсти или по неосторожности».

Ранее Алексей Воробьев высказался о работе в Голливуде.