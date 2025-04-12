«Прекрасный комплимент»: почему Ковальчук встала на защиту Чумакова после его скандальных высказываний

Юлия Ковальчук заявила, что воспринимает скандальные высказывания Алексея Чумакова как похвалу.

Недавно вокруг звездной пары разразился громкий скандал из-за слов певца о том, по каким критериям он выбирал себе супругу. После громкий заявлений пользователи Сети назвали Чумакова абьюзером. Однако сами супруги к хейту относятся с сарказмом.

В беседе с Павлом Волей артист отметил, что фраза была вырвана из контекста, так как речь шла о его чувствах в 27-летнем возрасте. Однако Алексей публично заявил, что спустя 18 лет брака чувства к супруге не изменились.

«Я любя сказал именно то, что я мог ощутить в 27 лет. И вот так живу уже 18 лет. Я, как главный абьюзер страны, скажу страшную вещь: спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу делать это снова и снова! Может быть, для кого-то это грубо прозвучало, но для меня намного важнее глядеть на жену и хотеть...», — объяснил Чумаков.

Кроме того, Ковальчук поддержала своего супруга и призналась, что для нее слова Алексея звучат лишь как похвала. По словам Юлии, она не понимает, из-за чего женщины набросились на Алексея с гневными комментариями и высказываниями.

«Я вообще не понимаю, что так задело женщин. Мне кажется, это прекрасный комплимент для любой молодой девушки. Меня эта фраза нисколько не задевает», — объяснилась артистка в программе «Шоу Воли».

Ранее мы писали о том, что Юлия Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Алексея Чумакова в абьюзе.