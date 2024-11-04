«С такими страшно связываться»: Алена Водонаева высказалась об Ирине Болгар

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева рассказала, почему не комментирует конфликт Ирины Болгар и Павла Дурова. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Знаменитость призналась, что не хочет распространять этот скандал из уважения к основателю Telegram. По мнению телеведущей, Болгар ничего из себя не представляет и «бесконечно спекулирует» на теме бывшего бойфренда. Она добавила, что «страшно связываться с такими, как Болгар».

«Норма — это когда вы, пусть уже бывшие, но все равно можете доверять друг другу, можете договориться и действовать сообща, особенно когда есть общие дети. Не норма — раскрыть свою хлеборезку и нон-стопом вещать о своем бывшем», — заявила Водонаева.

В конце августа выяснилось, что Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. В иске, поданном в марте минувшего года, женщина утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае 2023-го года суд встал на сторону экс-возлюбленной миллиардера, а в феврале 2024-го вынес окончательное решение в пользу матери.

Ранее Алена Водонаева жестко высказалась о публичных разводах знаменитостей.