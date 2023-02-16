«С такими цифрами не выживают»: жена Костомарова впервые назвала причину заболевания фигуриста

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. С тех пор мужчина отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Сообщается, что из-за начавшихся осложнений Олимпийскому чемпиону ампутировали конечности. Долгое время семья фигуриста хранила молчание, но сегодня Оксана Домнина впервые вышла на связь и рассказала о состоянии мужа.

Для многих поклонников спортсмена являлось загадкой, что могло сгубить его крепкий организм. Роман всегда тщательно следил за здоровьем, правильно питался. К тому же накануне госпитализации он выступал в ледовых шоу и радовал публику своим катанием. Оксана поспешила внести ясность в ситуацию.

По словам возлюбленной Костомарова, все началось с кашля. Затем, когда обнаружили пневмонию, мужчина стал жаловаться на боли в руке. Домнина предположила: сильные противовоспалительные препараты «смазали» начало болезни.

«У мужа было очень тяжелое состояние. Все показатели зашкаливали. Это были цифры, с которыми не живут и не выживают. А он заново родился, и это — большая заслуга врачей», — рассказала Оксана изданию «Аргументы и факты».

Ранее мы писали о том, почему не стоит сравнивать трагедии Костомарова и Началовой. Подробности читайте в этой статье.