«Не усугубляйте»: почему не стоит сравнивать трагедии Костомарова и Началовой

Юлия Началова была любимицей публики, но внезапно ее сразил серьезный недуг. В 2019 году близкие и родные люди певицы не прекращали молитв за ее здоровье, но, увы, это оказалось безуспешным: врачи не смогли спасти артистку. Спустя 4 года все неравнодушные вновь объединились и теперь пристально следят за ситуацией с Романом Костомаровым. Россияне убеждены: трагедии Началовой и Олимпийского чемпиона очень похожи. Однако у агента Юлии есть свое мнение на этот счет.

Анна Исаева призвала публику отказаться от сравнений, поскольку истории артистки и фигуриста ничем между собой не связаны. Подобной теме женщина посвятила целый пост в социальной сети.

«Пожалуйста, не усугубляйте! Не говорите о чей-то сломанной жизни впроброс, в качестве примера. Не позволяйте себе распущенности в отношении чужой беды», — цитирует Анну издание Газета. Ru.

Напомним, что 10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. В упорной борьбе с недугом спортсмен уже потерял стопы и кисти рук: врачи ампутировали конечности, чтобы предотвратить развитие некроза.

Сегодня все информационное пространство пестрит заголовками о резком ухудшении состояния Олимпийского чемпиона. Подробности читайте в этой статье.