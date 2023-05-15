«Хитрая и уживчивая»: известная женщина раскрыла обман 36-летней Полины Гагариной

Полина Гагарина довольно редко дает интервью, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Психолог Вероника Степанова объяснила феномен личности певицы.

По мнению эксперта, в 36-летней артистке уживаются одновременно и нежность, и суровость. Степанова объясняет это воспитанием Полины, которую растили без отца. Вот почему мама и бабушка сделали из Гагариной «мужа, взявшего за всю семью ответственность». Психолог считает: это наложило отпечаток на жизнь певицы, именно поэтому она находит себе партнеров, похожих на отца.

«Вся эта наивность — камуфляж. Фасад, за которым прячется очень сильная, волевая, хитрая, уживчивая женщина», — цитирует PROZVEZD высказывание Вероники.

Степанова добавила: именно эти качества сделали из Полины «звезду номер один». Однако за усердной работой и перфекционизмом скрывается «вереница болезней» Гагариной.

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