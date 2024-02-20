«Его ждут аншлаги»: продюсер заявил, что Губин будет популярен после возвращения на сцену

Певец Андрей Губин будет популярен после возвращения на сцену. Его ждет успех на сборных концертах вроде дискотек 2000-х. С соответствующим мнением выступил продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

Его слова приводит NEWS.ru.

Рудченко считает, что Губин «попадет в топовую «обойму» звезд двухтысячных». Он смог бы выступать с другими звездами 2000-х – сейчас такие концерты очень популярны.

«Так, Губин может кататься по всей стране — и его ждут аншлаги», - сказал продюсер.

Однако музыкальный критик обратил внимание на здоровье артиста – пока неясно, сможет ли он вернуться на сцену. Рудченко указал, что когда-то Губин не мог выступать и общаться с поклонниками.

Ранее сообщалось, что певец рассчитывает возобновить выступления в 2024 году. За концерт он согласен получать 700 тыс. рублей. Организаторы подбирают песни для его программы и рассчитывают, что исполнитель поправит здоровье.