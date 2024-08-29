26-летняя невестка Валерии трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы. Лиана Шульгина посвятила пост Арсению в соцсети.

28 августа 2024 года Лиана и Арсений отметили 4-летие со дня свадьбы. В честь годовщины Шульгина опубликовала памятные фото со словами: «Как будто это было вчера». Также Лиана трогательно поблагодарила мужа за годы совместной жизни.

«Четыре года с тобой душа в душу. Благодарна судьбе, что ты есть у меня, люблю тебя», — высказалась невестка Валерии.

К слову, Арсений лаконично отреагировал на публикацию жены, отправив ей смайлик в виде сердечка.

Также на пост Лианы отреагировала Валерия.

«Мои хорошие! Поздравляю вас», — написала певица.

Ранее невестка певицы Валерии Лиана Шульгина откровенно рассказала о ссорах с мужем. Подробности читайте в этой новости.

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