С Собчак потребовали 50 млн рублей через суд за «издевательства» над книгой

На журналистку Ксению Собчак подали в суд с требованием взыскать 50 млн рублей. Истцом выступил автор книги, которую, как он утверждает, телеведущая использовала в качестве подводки к рекламе.

Об иске узнал Telegram-канал Mash.

Истец объяснил: в шоу, которое вышло 1 декабря, Собчак в подводке к рекламе заявила, что искать любовь нужно современно. Далее она взяла цитаты из книги, пошутив над ними.

Автор обвинил Собчак в том, что она выдернула цитаты из контекста и перевернула их. Истец потребовал удалить видео с YouTube и выплатить компенсацию.

Ранее Собчак раскритиковала наряды звезд на кинопремии «Золотой орел». По мнению журналистки, образы большинства знаменитостей были неудачными. Собчак отметила «нескладную мешанину в стиле дамы с бантиком» у многих. При этом ведущая оценила образ актрисы Кристины Асмус: ее макияж, укладку, украшения и наряд.