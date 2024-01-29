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Опубликовано 29 января 2024, 16:38
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«Мешанина»: Ксении Собчак не понравились наряды звезд на кинопремии «Золотой орел»

Собчак признала, что наряды звезд на премии «Золотой орел» были неудачными.
«Мешанина»: Ксении Собчак не понравились наряды звезд на кинопремии «Золотой орел»

© Starface.ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила образы звезд на кинопремии «Золотой орел». По ее мнению, на светском мероприятии преобладали неудачные наряды.

«На всем известной премии с удачными образами плохо. В основном преобладает нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ведущая считает, что «самый проработанный лук» был у актрисы Кристины Асмус. Журналистка оценила ее макияж, укладку, украшения и наряд.

Еще больше ей понравилась «минималистичность» актрисы Марьяны Спивак. Вместе с тем Собчак считает, что жемчуг не подходил к наряду, а серьги стоило заменить на «бесцветные брюлы».

Ранее ведущий Владимир Соловьев призвал звезд не ходить на интервью к Собчак. Его комментарий появился после того, как журналистку стали обвинять, будто после разговора с ней у звезд начинаются проблемы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал СОБЧАК
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
одежда
звезды