С шампанским и валерианкой: что обязательно берет в отпуск актриса Анна Михалкова

Анна Михалкова не представляет отпуск без своих детей. Актриса признается, что сборы в путешествие ее очень утомляют, но, чтобы все прошло хорошо, звезда берет с собой все самое необходимое. Порой вещи не влезают даже в увесистые чемоданы. Однако есть обязательные атрибуты, без которых дочь Никиты Михалкова не представляет ни одну поездку.

Знаменитость недоумевает, как многодетным семьям удается выглядеть счастливыми на снимках с отпуска. Мама троих детей утверждает, что, если вся ее семья встанет в линеечку в эффектные позы, они будут похожи на цыганский табор.

Актриса берет с собой, помимо чемоданов и сумок, огромные баулы с едой, в которых лежат овощи, зелень, сосиски, сэндвичи: вдруг дети проголодаются.

Дочь Михалковой Лидия берет в поездку все, что хочет, не задумываясь, нужны ли ей эти вещи: шарик, фломастеры, карандаши, наушники, бейсболку.

«Хорошо, что нам с сестрой Надей для того, чтобы выдержать такие путешествия, нужно только шампанское в одну руку и валерьянку — в другую. И мы готовы!», — цитирует звезду портал PROZVEZD.

Артистка считает, что главное в отпуске не заболеть, не опоздать на рейс, взять паспорта, фотокамеры, зубные щетки.

Ранее актриса Анна Михалкова впервые за два года вышла в Интернет по особому поводу.