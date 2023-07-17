«С сексуальным подтекстом»: Гоген Солнцев приревновал пожилую избранницу к Андрею Малахову

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался, что Андрей Малахов питает чувства к его 83-летней возлюбленной. Об этом артист рассказал в интервью с порталом PROZVEZD.

«Андрей Николаевич на мою новую девушку положил свой глаз. Так посматривал на нее! Я сразу заметил: с сексуальным подтекстом», – заявил Гоген Солнцев.

Свою избранницу 42-летний певец ласково называет Татусиком. Гоген признался, что познакомился с женщиной год назад. Она помогла ему пройти сложный период в жизни. Тогда артист хотел обрести спокойствие и умиротворение.

Солнцев добавил, что у его возлюбленной есть интересное увлечение. Оказывается, женщина погружена в «эзотерику». Например, поначалу она отказывалась идти на одно светское мероприятие из-за необходимости запустить венки в честь Ивана Купалы.

«Я ей сразу сказал: «Не придешь, забудь мой адрес и телефон!». Второй раз никого звать не собираюсь. Она испугалась и прибежала», – цитирует Гогена Солнцева источник.

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