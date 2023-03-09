С седыми волосами: тяжелобольной Валентин Юдашкин удивил фанатов своим преображением
Жена Валентина Юдашкина показала модельера с седыми волосами, но заметно помолодевшего.
Фото: Starface.ru
Кутюрье Валентин Юдашкин, в нарядах которого ходят отечественные знаменитости, много лет борется с раком. Несмотря на проблемы со здоровьем, 59-летний модельер продолжает творить и радовать своих поклонников. Родные знаменитости делятся новыми фото с ним и рассказывают о самочувствии.
Недавно дочь Юдашкина признавалась, что ее отец чувствует себя намного лучше. По словам Галины, его состояние стабилизировалось, но говорить о полном выздоровлении пока рано. Семья продолжает поддерживать кутюрье, но боится давать прогнозы. Они находятся рядом с Валентином и не дают ему опускать руки.
Сейчас главным человеком в жизни Юдашкина является его жена Марина, которая много лет живет с ним вместе. На днях женщина показала, как сейчас выглядит дизайнер. Поклонники отметили, что, несмотря на седину, Валентин помолодел и очень уверенно держится. Он позировал рядом с супругой, которой позволил опереться на его локоть. В комментариях кутюрье назвали настоящим джентльменом.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что у Марины и Валентины есть 32-летняя дочь Галина и трое внуков. Наследница знаменитостей родила Аркадия, Анатолия и малышку Агату-Ариеллу от Петра Максакова. Они живут за границей, но часто навещают родственников в России.
Ранее мы писали о том, что 32-летняя Галина Юдашкина намекнула на проблемы в семье. В новом интервью для одного YouTube-канала знаменитость рассказала, как складываются отношения в именитом семействе.