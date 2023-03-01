«Порвала со всеми»: 32-летняя Галина Юдашкина намекнула на проблемы в семье

Галина Юдашкина родилась в известной семье, вот почему к ее персоне всегда повышено внимание. К слову, наследница модельера нашла избранника под стать себе. Речь идет про Петра Максакова, внука выдающейся актрисы и племянника оперной дивы. В новом интервью для одного YouTube-канала знаменитость рассказала, как складываются отношения в именитом семействе.

По словам Галины, родители мужа ее радушно приняли, вот почему сближение произошло стремительно. Однако с одной родственницей Петра знаменитость так и не смогла подружиться. Юдашкина призналась: в этом нет ее вины. Выяснилось, что Мария Максакова намеренно разорвала все связи с нашей страной и даже с близкими людьми она не хочет контактировать.

«Отец Пети давно за границей, а с тетей мы не общаемся. Это было ее желание — порвать со всем, что касается России», — высказалась дочка известного модельера.

Ни для кого не секрет, что Валентин Юдашкин уже долгое время борется с онкологией. Галина призналась: недуг отца настолько серьезен, что его отказались лечить даже в элитных зарубежных клиниках. Полную информацию смотрите здесь.

Не менее интересна история, в которой внук Аллы Пугачевой вышел на связь с журналистами после новости о заболевании певицы. Никита Пресняков не стал опровергать тревожные сообщения и вместо этого рассказал, в чем на данный момент нуждается его звездная бабушка. Подробности читайте в этой статье.