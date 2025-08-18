С сатирика Семена Альтова требуют взыскать 12,8 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

80-летний писатель и сатирик Семен Альтов еще в 2021 году купил у бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова здание Лиговского банно-прачечного комбината. Он планировал открыть там арт-пространство с концертным залом. Бизнесом сатирика также должны были заниматься его жена Лариса и сын Павел.

Для проектирования будущего пространства Альтов обратился в компанию «М. Г. Прайват Реконстракшн». Глава организации рассказал, что они выполнили свою часть договора, но при закрытии контракта с семьей сатирика произошел конфликт. В итоге он не выплатил деньги. Теперь с Альтова через суд требуют взыскать 12,8 миллионов рублей.

