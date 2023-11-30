С рыжими волосами и красными губами: появилось фото Ларисы Долиной в молодости

Актер Станислав Садальский опубликовал в личном блоге архивное фото с певицей Ларисой Долиной, которое было сделано много лет назад. Тогда артистка была не блондинкой, а рыжей и предпочитала красную помаду.

Садальский рассказал, что снимок был сделан в 70-х годах. Тогда все знаменитости, которые приезжали в Одессу, останавливались в отеле «Черное море». Так делал и сам артист. А по вечерам он спускался в ресторан, в котором можно было услышать Ларису Долину и Татьяну Боеву. По словам Станислава, звезда джаза еще тогда поразила его своим мастерством.

«Однажды и я пришел поужинать и был сражен голосом Ларисы. Потом в олимпийской деревне раз в год проходили музыкальные встречи джазового пианиста виртуоза Леонида Чижика и Ларисы Долиной, это по три четыре часа ударного джаза такого, что микрофоны не выдерживали», - поделился воспоминаниями актер.

На кадре, который опубликовал в Сети Садальский, Ларисе Александровне примерно 20-25 лет. На ней черно-белый свитер в полоску, а волосы были рыжие. Также бросается в глаза яркий макияж – красные губы, темные тени и розовые румяна.