Долина поздравила Маслякова с 82-летием и вспомнила сценку КВН со своим участием

Певица Лариса Долина поздравила с днем рождения ведущего Александра Маслякова. 24 ноября ему исполняется 82 года. Артистка пожелала ему здоровья и любви.

Долина опубликовала поздравление в своем Telegram-канале. Артистка назвала себя «вечной поклонницей» Маслякова и пожелала: «Поздравляю от сердца и хочу, чтобы ты жил очень долго в здравии и любви».

Певица знакома с Масляковым «очень много лет»: вместе гастролировали с программой, в которой участвовали популярные артисты. Долина отметила, что Масляков «воспитал и вывел на большую сцену» много талантливых артистов.

Исполнительница призналась, что любит, уважает и гордится дружбой с Масляковым. К поздравлению она прикрепила запись выпуска КВН, в котором принимала участие. Долина сыграла в сценке команды «Пятигорск».

Ранее журналисты рассказали о непубличной жене Маслякова Светлане. Она внесла большой вклад в развитие КВН и выполняла режиссерскую работу за кулисами.