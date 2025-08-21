«С рождением принцессы» : рэпер Негатив стал отцом во второй раз

Рэпер Негатив стал отцом второй раз. 43-летний исполнитель — настоящее имя Владимир Афанасьев — особо не афишировал беременность супруги, поэтому для многих его поклонников новость стала полной неожиданностью.

У музыканта родилась дочь, которую назвали Евой. У него уже есть старшая наследница Алиса.

В своем лично блоге в соцсети артист выложил первое фото новорожденной. Подписчики певца поздравили семью с пополнением комментариями: «Вот это да! С доченькой вас!», «С рождением принцессы», «Какие сладкие ножки», «Величайшая радость! С рождением прекрасной Евы», «Папина гордость».

Сам Афанасьев редко делится с поклонниками кадрами из своей личной жизни. Снимков его старшей наследницы и жены на странице в соцсети практически нет. В одном из недавних интервью Негатив признался, что живет по принципу «счастье любит тишину».

