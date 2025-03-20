Рэпера Тимати и его экс-возлюбленную Анастасию Решетову заметили вместе в ОАЭ

Рэпера Тимати и модель Анастасию Решетову заметили вместе с ОАЭ. Они в одно и то же время побывали в серфинг-клубе в Абу-Даби. Однако неясно, произошло это случайно или все было запланировано.

В личных блогах бывшие влюбленные опубликовали кадры из клуба, но при этом не показывали друг друга. Тимати прошелся по заведению и показал поклонникам инвентарь, а Решетова поделилась атмосферным кадром с пирса.

Отметим, что рэпер расстался с моделью осенью 2020 года после длительных отношений. Поклонники считали, что Анастасия станет той, кого Тимати возьмет в жены, но до свадьбы дело так и не дошло. Хорошие отношения они смогли сохранить только ради общего сына Ратмира. Мальчик в основном живет с мамой, но иногда проводит время и с папой.

Сейчас Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. Сначала поклонники думали, что это пиар-роман, но артист эту информацию опроверг. В прошлом году появились слухи, что он даже сделал возлюбленной предложение, но пока никаких подробностей пара не раскрыла.

Ранее Анастасия Решетова сообщила о сложностях в воспитании сына Тимати.