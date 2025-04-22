С рэпера Паши Техника посмертно пытаются взыскать долг в размере 20 тысяч рублей

Федеральная служба судебных приставов посмертно пытается взыскать долг с рэпера Паши Техника. Артист остался должен 20 тысяч рублей. Об этом узнал портал «Страсти» из открытых источников.

Исполнительное производство было возбуждено 28 марта — за неделю до смерти рэпера. Штраф Технику был назначен за административное правонарушение.

Напомним, что Паша Техник скончался 5 апреля в больнице Таиланда. В конце марта появилась новость, что артист серьезно отравился и впал в кому. Бывшая жена, друзья и коллеги рэпера собирали деньги на его лечения. А менеджер сохранял оптимистичный настрой и заявлял, что Паша «еще всех переживет».

Перед кончиной Техник перенес клиническую смерть. Врачам удалось запустить его сердце, но вскоре после этого оно вновь остановилось. Из Таиланда артиста доставили в Россию в цинковом гробу, а 11 апреля его похоронили в Москве. Проститься с Пашей пришли тысячи его фанатов, а также члены семьи и коллеги.

Ранее стало известно, что Паша Техник помогал российским бойцам.