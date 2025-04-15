Перевел внушительную сумму: умерший Паша Техник помогал российским бойцам

Российские военные рассказали о пожертвованиях от рэперов. Внушительную сумму в 2024 году им перевели покойный Паша Техник, Metox и Марк.

Рэп-исполнители перевели в общей сложности в прошлом году около 1 млн рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку, рассказали Telegram-каналу Mash представители бойцов.

Больше всех переводов, на сумму около 700 тыс. рублей, сделал Паша Техник.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. По другой информации, трагедия произошла из-за полиорганной недостаточности. Артиста похоронили 11 апреля в Москве. Проститься с ним пришли несколько тысяч поклонников. Некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицу.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал в разговоре с сайтом «Страсти», что рэп-исполнитель покорил публику своей искренностью, в его истории каждый увидел себя, свой страх перед ответственностью и одиночеством.