С расческой и бутылкой: Поплавская разнесла в пух и прах иноагентов, поздравивших Пугачеву

15 апреля певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. С юбилеем артистку поздравили ее близкие и коллеги по шоу-бизнесу. Яна Поплавская высказала свое мнение о празднике исполнительницы хиты «Миллион алых роз».

Актриса отметила, федеральные телеканалы проигнорировали в этот раз юбилей звезды — это очень удивило Поплавскую.

«Лишь иноагенты, да маленькая группа нетвойнистов записали глупые поздравления, распевая песни Пугачевой в расческу и в бутылку», — отметила Поплавская в своем Telegram-канале.

Яна добавила, что в старости нужно всегда сохранять достоинство, но Примадонне это сделать не удалось.

Во время юбилея певица была в Израиле, где царила неспокойная обстановка. Из-за нее звезде пришлось отменить празднование дня рождения, и она даже осталась одна, без мужа.

Позже сообщалось, что артистка уехала на Кипр к мужу. Шоумена недавно якобы заметили в Лимасоле в трех километрах от его дома. Юморист направлялся в дорогой ресторан морской кухни. По словам очевидцев, он торопился и был взволнован.