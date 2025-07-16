«С радостью смотрел на их пару»: актер Герасимов вспомнил о союзе Мороза и его первой супруги Левтовой

Народный артист России, актер и кинорежиссер Евгений Герасимов после церемонии прощания с Юрием Морозом пообщался с журналистами. Серди всего прочего, он высказался о союзе умершего товарища и первой жены, актрисы Марины Левтовой. Его слова передает 5-tv.ru.

По его словам, супруги были любящими и талантливыми, понимающими друг друга людьми. А их дочь, «ни на кого не похожая» актриса Дарья Мороз, переняла лучшие качества своих родителей.

«С радостью смотрел на их пару. У них и дочь такая выросла — безумно талантливая, красивая, яркая, не похожая ни на кого. Как, впрочем, и они оба были — и Юра, и его супруга», — сказал Герасимов.

Герасимов вспомнил, что становление Юрия Мороза и его собственное проходило в одно время. Они вместе работали на студии Горького. По словам актера, тогда режиссер был «молодым и озорным».

«Удивительно тонкий, талантливый, тактичный. И не случайно так получалось, что все его работы оказывались зрелищными и любимыми людьми», — рассказал артист.

По признанию Евгения Владимировича, его супруга питает особую любовь к произведениям Мороза.

«Моя супруга до сих пор, когда видит “Каменскую”, все бросает. Я ей говорю: “Может быть, еще что-нибудь посмотрим?” А она: “Ты такого кино не снял, а я тебе рекомендовала”», — поделился Герасимов.

Ранее мы писали о том, что актриса Дарья Мороз пришла на похороны отца с пучком на голове и в трендовых очках.