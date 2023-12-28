«С пропагандой семейных ценностей»: Сенина рассказала о закрытой вечеринке Успенской

Певица Любовь Успенская устроила закрытую вечеринку с пропагандой семейных ценностей. Об этом сообщила ее подруга, адвокат Елена Сенина, комментируя празднование 34-летия дочери артистки Татьяны.

«У нас была закрытая вечеринка с пропагандой традиционных семейных ценностей», - поделилась адвокат с сайтом Kp.ru.

Сама же знаменитость заявила, что для ресторанов «сейчас не время», поэтому семья скромно отпраздновала день рождения дома. Она считает, что еще успеет погулять, «но не в нынешнее время».

Артистка отмечала в соцсетях, что день рождения дочери для нее – «большой праздник». Успенская признавалась, что никто не отменит материнскую любовь. Артистка счастлива, так как дочь занимается любимым делом и выступает.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров подал иск к Успенской на 12 млн рублей. Артистка восприняла эту новость как малозначительную. Сенина заявила, что у певицы много творческих планов, включая подготовку к юбилею.