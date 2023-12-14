Певица Любовь Успенская неожиданно отреагировала на новость об иске Филиппа Киркорова

Певица Любовь Успенская неоднозначно отреагировала на новость об иске коллеги Филиппа Киркорова. Адвокат артистки Елена Сенина отметила, что эту информацию она восприняла как малозначительную.

13 декабря стало известно, что исполнитель хита «Зайка моя» обратился в суд из-за того, что в интервью журналистке Алене Жигаловой Успенская назвала его женоненавистником. Теперь от требует от нее 12 миллионов рублей. Сама же королева шансона эту ситуацию не комментирует. Вместо нее это сделала ее адвокат.

«Любовь Успенская восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства и как малозначительную. В настоящий момент у артистки огромное количество творческих планов. Скоро ведь юбилейный концерт», - подчеркнула Елена Сенина в беседе с Telegram-каналом «Светский хроник».

Напомним, что конфликт между Успенской и Киркоровым разгорался уже несколько лет. И если раньше все считали, что у них просто такие отношения, то после интервью Любови Залмановны не осталось сомнений, что они друг друга буквально ненавидят. Сейчас любые темы, связанные с Филиппом, вызывают у артистки лишь раздражение, и она не хочет отвечать на вопросы о нем.

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