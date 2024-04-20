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Опубликовано 20 апреля 2024, 11:26
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«С предателями Родины я не общаюсь»: Илья Резник выступил против юмориста Максима Галкина*

Илья Резник назвал Галкина* предателем Родины и заявил, что не общается с ним.
«С предателями Родины я не общаюсь»: Илья Резник выступил против юмориста Максима Галкина*

© Starface.ru

Поэт-песенник Илья Резник является одним из близких друзей Аллы Пугачевой. И если с ней народный артист остался в хороших отношениях, то с мужем Примадонны Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории России) он больше не хочет общаться. Все дело в том, что юморист, по мнению деятеля культуры, стал предателем Родины.

Резник дал большое интервью mk.ru. В нем поэт заявил, что по-прежнему хорошо относится к уехавшей за границу звезде отечественной эстрады. Однако к супругу Примадонны Илья Рахмиэлевич, как выяснилось, больше не питает дружеских чувств.

Между артистами пробежала черная кошка, когда Галкин* стал открыто осуждать происходящие в России события, а потом попал в реестр иностранных агентов.

«Да, на данный момент она — жена иноагента. Но с предателями Родины я не общаюсь. То, что говорит ее муж, меня шокирует. Все уехавшие из страны иноагенты никогда не должны вернуться к нам, в Россию», — заявил поэт.

Ранее Резник обратился к Пугачевой и назвал ее сестрой. Артист призвал ее покаяться и вернуться на родину.

*признан иноагентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Максим Галкин
Алла Пугачева