С Потехиным невозможно было находиться: Жуков спустя 16 лет раскрыл причину распада «Руки Вверх»

Экс-солист поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков спустя 16 лет раскрыл причину распада коллектива. Выяснилось, что она связана со вторым участником – Алексеем Потехиным, который покинул дуэт в 2006 году.

По словам Жукова, вместе с ним они строили музыкальную карьеру в течение 10,5 лет. Всё это время исполнители «ежесекундно находились вместе».

Всё закончилось, когда музыканты поняли – они устали друг от друга.

«Уже невозможно было находиться рядом», - вспоминает о том времени 46-летний Жуков.

Исполнитель утверждает, что не воссоединится с Потехиным. Жуков уверен, что его коллега по группе также этого не хочет.

При этом бывшие участники «Руки Вверх» до сих пор общаются и, в частности, делают программы к юбилеям. Потехин, к слову, продолжает выступать с песнями группы, но солирует уже не Жуков, а парень, похожий на него.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков содрал с себя кожу в прямом эфире.