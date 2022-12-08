Солист «Руки вверх!» содрал с себя кожу в прямом эфире
Сергей Жуков шокировал подписчиков своим поведением.
В своем микроблоге певец выложил видео, в котором жалуется на жизнь и рассказывает о внутренних переживаниях. Стоит отдать должное, артист делает это с таким выражением лица, что сомнений в искренности его слов не возникает.
– Друзья! Я ежедневно мучаюсь от напора умных мыслей в голове. Столько там всяких идей для творчества и музыкальных мотивов. Я буквально не выдерживаю всего этого. Такое чувство, будто бы разбирает меня всего изнутри, – обращается Жуков к своим подписчикам.
После этих слов, певец хватается за голову и срывает себя кожу. Лохмотья скальпа повисают на лбу, обнажая...нетронутый волосяной покров.
Фанатам Жукова можно спать спокойно, а гримерам Сергея полагается заслуженный гонорар.
Мы чуть было действительно не поверили в очередной нервной срыв любимой звезды.