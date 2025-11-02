НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 ноября 2025, 12:45
1 мин.

«С портретами бывших»: Ксения Собчак задумалась о следующем свадебном платье

Ксения Собчак показала свое «следующее свадебное платье» с портретами бывших.
«С портретами бывших»: Ксения Собчак задумалась о следующем свадебном платье

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак посетила в Париже модный показ и с иронией высказалась об одном из платьев, увиденных на подиуме.

В личном блоге она поделилась видеороликом, на котором запечатлено белое платье необычного кроя с принтом в виде многочисленных портретов.

«Ну я это (не дай Бог, конечно) мое следующее свадебное платье. С портретами бывших», - подписала ролик жена театрального режиссера Константина Богомолова.

Она также добавила несколько смеющихся эмодзи, чтобы подчеркнуть шуточность поста.

«С портретами бывших»: Ксения Собчак задумалась о следующем свадебном платье

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана и родила сына Платона. В 2019 году журналистка развелась и в том же году вышла замуж за Константина Богомолова.

Ранее президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» политолог Юрий Самонкин предположил, что Ксения Собчак может оказаться «агентом под прикрытием» по аналогии с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Тег:
Ксения Собчак