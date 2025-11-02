«С портретами бывших»: Ксения Собчак задумалась о следующем свадебном платье

Журналистка Ксения Собчак посетила в Париже модный показ и с иронией высказалась об одном из платьев, увиденных на подиуме.

В личном блоге она поделилась видеороликом, на котором запечатлено белое платье необычного кроя с принтом в виде многочисленных портретов.

«Ну я это (не дай Бог, конечно) мое следующее свадебное платье. С портретами бывших», - подписала ролик жена театрального режиссера Константина Богомолова.

Она также добавила несколько смеющихся эмодзи, чтобы подчеркнуть шуточность поста.