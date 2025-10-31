Может быть «двойным агентом под прикрытием»: Ксению Собчак сравнили с белорусским оппозиционером Протасевичем

Журналистка Ксения Собчак может оказаться «агентом под прикрытием» по аналогии с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. Такое мнение высказал президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» политолог Юрий Самонкин.

Он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Протасевич, из-за которого в 2021 году в Минске посадили летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Самонкин допустил, что и в России может существовать модель «двойных агентов под прикрытием».

«В отношении Ксении Собчак вполне может быть эта теория применима. У нее сейчас идут интересные расследования и документальные проекты, конечно, их смотрят и обращают на это внимание правоохранительные органы. С другой стороны, она вхожа в кремлевский пул», - сказал Самонкин в беседе с Абзацем.

Он также обратил внимание, что Собчак даже на пресс-конференциях президента присутствовала и позволяла себе задавать крайне неудобные и провокационные вопросы.

«Пыталась всегда Владимира Путина вывести на эмоции, но он, несмотря на это, давал ей собственное слово», – отметил эксперт.

Он пояснил, что внедрение таких «агентов» проводилось еще в советское время, но конкретные имена этих людей остаются неизвестными.

