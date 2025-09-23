«С помощью журналистов Малахова у него выпросили деньги»: Гордон раскрыла, зачем Товстик оплатил жене операцию

Юрист Катя Гордон высказалась о деньгах, которые бизнесмен Роман Товстик дал жене Елене на операцию. По ее словам, он согласился на оплату хирургического вмешательства только из-за съемок телевизионного эфира. Об этом сообщает Super.ru.

Гордон заверила, что деньги у Товстика выпросили с помощью журналистов. Она считает, что бизнесмен решил выделить средства только ради того, чтобы это потом показали по телевизору.

«В сентябре, действительно, с помощью журналистов Малахова у него выпросили деньги и на операцию, которая предварительно была запланирована. И вот сегодня мы уже в сюжете смотрим, какой Роман молодец», - поделилась юрист.

Напомним, что Товстики находятся сейчас в процессе развода, а Катя представляет в суде интересы Елены. По словам Гордон, пока супругам не удалось подписать мирное соглашение, и о завершении разбирательств говорить рано.

О разводе Романа и Елены Товстик заговорили после того, как бизнесмена назвали любовником Полины Дибровой. В Сети и в СМИ обсуждали, что именно из-за нового романа блогерша бросила телеведущего Дмитрия Диброва, но сама она эту версию отрицает. Она рассказала, что решилась на расставание, потому что разлюбила мужа.

Ранее Катя Гордон высмеяла слова Полины Дибровой о том, что синяки на ее лице появились после падения.