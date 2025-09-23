«На те же грабли»: Катя Гордон высмеяла слова Дибровой о появлении синяков на лице после падения

Звездный юрист Катя Гордон усомнилась в версии Полины Дибровой, что синяки на ее лице появились после падения. Подруга Леры Кудрявцевой отметила, что такие следы не могли остаться из-за удара головой.

В личном Telegram-канале Гордон прокомментировала отрывок из нового интервью Полины, в котором она пояснила, откуда у нее взялись жуткие синяки на лице. В Сети ходили слухи, что женщину избили или она сделала пластическую операцию. Однако, по словам Дибровой, она просто потеряла сознание на отдыхе и упала, ударившись головой.

В эту версию не верит Катя Гордон. Она призналась, что посоветовалась с судмедэкспертом, который тоже сомневается в правдивости слов Полины.

«Спросила у судмедэксперта: как так можно упасть… Сказал, что только если «на те же грабли». Честно говоря, зашквара и бреда все больше в этой истории», - заявила Гордон.

Напомним, что в интервью Полина Диброва также рассказала, почему решила развестись с мужем Дмитрием. Она призналась, что разлюбила его, поэтому сняла обручальное кольцо.

Ранее Полина Диброва призналась, что не бросит бывшего мужа после развода.