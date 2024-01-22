С полок российских магазинов могут исчезнуть чипсы и энергетики от Насти Ивлеевой

Чипсы и энергетики от блогера Анастасии Ивлеевой постепенно исчезают из торговых сетей Москвы после скандальной «голой» вечеринки. По данным Telegram-канала Mash, в перспективе они могут полностью уйти из продажи окончательно.

В магазинах рассказали, что чипсы и энергетики перестали регулярно подвозить. По их словам, запрет на продажу не вводили, поэтому причину исчезновения товаров нужно уточнять у поставщиков. Чтобы прилавки не пустовали, чипсы Насти Ивлеевой заменили аналогичными от блогера Влада А4.

Поставщики в свою очередь винят во всем производителей. Запасы на складах еще есть, но в основном там находятся не самые популярные у покупателей вкусы.

Производитель же отмечает, что блогерша сама не оплатила новую партию.

Источники издания утверждают: Ивлеева пытается сохранить деньги на фоне скандала с «голой» вечеринкой, поэтому и не стала заказывать производство еще одной партии.

Ранее Отар Кушанашвили встал на защиту Насти Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Журналист призвал всех прекратить травлю «провинившихся» звезд.