С полок российских магазинов могут исчезнуть чипсы и энергетики от Насти Ивлеевой
© Lomohov Anatoly/East News
Чипсы и энергетики от блогера Анастасии Ивлеевой постепенно исчезают из торговых сетей Москвы после скандальной «голой» вечеринки. По данным Telegram-канала Mash, в перспективе они могут полностью уйти из продажи окончательно.
В магазинах рассказали, что чипсы и энергетики перестали регулярно подвозить. По их словам, запрет на продажу не вводили, поэтому причину исчезновения товаров нужно уточнять у поставщиков. Чтобы прилавки не пустовали, чипсы Насти Ивлеевой заменили аналогичными от блогера Влада А4.
Поставщики в свою очередь винят во всем производителей. Запасы на складах еще есть, но в основном там находятся не самые популярные у покупателей вкусы.
Производитель же отмечает, что блогерша сама не оплатила новую партию.
Источники издания утверждают: Ивлеева пытается сохранить деньги на фоне скандала с «голой» вечеринкой, поэтому и не стала заказывать производство еще одной партии.
Ранее Отар Кушанашвили встал на защиту Насти Ивлеевой после ее «голой» вечеринки. Журналист призвал всех прекратить травлю «провинившихся» звезд.