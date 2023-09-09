С похоронами звездного хирурга Отари Гогиберидзе случилась проблема

Известный хирург Отари Гогиберидзе умер в одной из московских больниц из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Бывшая жена Яна Лапутина призналась, что с похоронами врача есть некоторые проблемы.

Оказалось, что проблемы связаны с местом погребения. Родственники пока не могут определиться, где Отари будет похоронен.

Однако похороны знаменитого хирурга пройдут как положено — на третий день. Они состоятся завтра в Москве.

«Пока не можем назвать кладбище. Мы с дочерью еще не определились. Это решение пока откладывается», — рассказала Лапутина в беседе с mk.ru.

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