16:20, 09 сентября 2023
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С похоронами звездного хирурга Отари Гогиберидзе случилась проблема
Бывшая жена хирурга Отари Гогиберидзе рассказала о проблеме с похоронами.
Известный хирург Отари Гогиберидзе умер в одной из московских больниц из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Бывшая жена Яна Лапутина призналась, что с похоронами врача есть некоторые проблемы.
Оказалось, что проблемы связаны с местом погребения. Родственники пока не могут определиться, где Отари будет похоронен.
Однако похороны знаменитого хирурга пройдут как положено — на третий день. Они состоятся завтра в Москве.
«Пока не можем назвать кладбище. Мы с дочерью еще не определились. Это решение пока откладывается», — рассказала Лапутина в беседе с mk.ru.
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