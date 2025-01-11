«С пижонским видом»: Алена Водонаева осудила Влада А4, высказавшегося о лесных пожарах в Калифорнии

Алена Водонаева осудила уехавшего в Лос-Анджелес Влада А4.

Телеведущая осталась недовольна тем, как блогер Влад Бумага высказался о нынешней трагедии в Калифорнии, а именно о лесных пожарах, которые начались там 7 января и продолжаются до сих пор.

Водонаеву возмутило то, что парень спокойно высказывается о случившемся, утверждая, что есть лишь один «райончик, который дымит», в то время как трагедия унесла уже успела привести к кончине людей, животных и лишить свыше сотни человек крыши над головами. Алена подчеркнула, что данный пожар президент Америки называл одним из самых крупных в Калифорнии.

Также Алена раскритиковала Влада за то, что, несмотря на свой возраст, он разговаривает и мыслит всего лишь, как подросток.

«Блогер Влад Бумага прилетел в LA и с пижонским видом рассказывает, что там все супер... Уничтожены многие районы Калифорнии. Это зона бедствия, катастрофа. Отмечу, что чуваку не 15, а 28 лет. Хотя по его вокабуляру этого не скажешь... В жизни его речевые обороты и лексикон весьма скудные», — заявила она в Telegram-канал VODA.

Накануне Влад А4 опубликовал в личном блоге видеоролик, на котором была запечатлена панорама Лос-Анджелеса и заявил, что сейчас в городе «все окей» и что огонь не распространяется.

Ранее мы писали о том, что блогер Влад А4 улетел из России в Америку сразу после выступления на прямой линии президента РФ Владимира Путина.