Блогер Влад А4 уехал в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина
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Блогер Влад А4 уехал в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина. Об этом стало известно из соцсетей.
Блогер Влад Бумага, известный также как Влад А4, выложил в соцсетях фото из дома. Согласно отметке, блогер, который еще в декабре задавал вопрос Владимиру Путину на прямой линии, сейчас находится в Лос-Анджелесе, США.
Принадлежит ли этот дом блогеру, или он остановился у друзей, неизвестно. Однако у А4 достаточно денег, чтобы купить себе роскошную недвижимость в любой стране. Так, еще в 2022 году журналисты сообщали, что блогер приобрел за 500 миллионов рублей пентхаус рядом с Кремлем.
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