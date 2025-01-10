Блогер Влад А4 уехал в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогер Влад Бумага, известный также как Влад А4, выложил в соцсетях фото из дома. Согласно отметке, блогер, который еще в декабре задавал вопрос Владимиру Путину на прямой линии, сейчас находится в Лос-Анджелесе, США.