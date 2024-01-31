«С первого взгляда»: Наталья Рудова рассекретила личную жизнь

Актриса Наталья Рудова влюбляется в мужчину с первого взгляда. Звезда заявила, что почти сразу понимает, нравится ли ей человек или нет. Об этом она сообщила NEWS.ru.

Знаменитость приняла участие в пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Конец славы». Она затронула тему любви с первого взгляда и призналась, что верит в нее. Блондинка также назвала любовь синонимом счастья.

«Любовь с первого взгляда 100% существует. У меня только так, с первого взгляда. Я имею в виду мне сразу либо нравится, либо не нравится человек. По-другому не работает», – поделилась артистка.

Рудова порассуждала о длительности любви и отметила, что в жизни все временно, это касается и этого чувства. Но актриса убеждена, что о времени не стоит думать, нужно наслаждаться моментом. Кроме того, девушка рассекретила свою личную жизнь. На призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Екатерина Климова, еще одна известная актриса, выразила свое видение смысла жизни, утверждая, что он заключается в любви. Климова подчеркнула, что это чувство обязательно должно присутствовать в судьбе каждого человека. По мнению звезды фильма «Мы из будущего», любовь, несмотря на распространенное мнение о ее временных рамках, существует до последнего дыхания человека. Она также подчеркнула, что аналогично должны существовать и надежда, и вера.

Ранее актриса Наталья Рудова сообщила о необходимости сбросить 10 килограммов. Во время рубрики «вопрос-ответ» в микроблоге артистки одна из фанаток назвала ее «худышкой», но Рудова не стала соглашаться с таким мнением.