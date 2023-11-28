Наталья Рудова сообщила о необходимости сбросить 10 килограммов

Известная актриса Наталья Рудова раскрыла планы по изменению фигуры. Об этом пишет издание The Voice.

Так, во время рубрики «вопрос-ответ» в микроблоге артистки одна из фанаток назвала ее «худышкой», но Рудова не стала соглашаться с таким мнением. Звезда уточнила, что до «худышки» она должна сбросить 10 килограммов.

«Сейчас я вешу больше, чем нужно на 5 кг», — заявила Рудова.

Помимо этого, актриса сделала признание о личной жизни. Рудова рассказала, что однажды в куртке обнаружила записку с признанием в любви. Знаменитость рассказала, что эту вещь надевала лишь на съемки, поэтому автора послания она до сих пор не знает.

Рудова добавила, что этот случай доставил ей радость, однако встречаться с коллегами по сцене она не смогла бы.

Ранее Наталья Рудова перечислила качества идеального мужчины. Звезда призналась, что ее избранник должен быть красивым, харизматичным, талантливым и умным. Вдобавок молодой человек должен обладать хорошим чувством юмора, а также достойно зарабатывать.