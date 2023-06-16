С паспортом Израиля это сделать проще: Алла Пугачева оформляет гражданство США

Певица Алла Пугачева может заняться оформлением гражданства США. С израильским паспортом на руках сделать это будет гораздо проще.

Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин. Веский повод для переезда в США у Примадонны есть – там живет дочь Кристина Орбакайте с мужем и детьми.

«Претендовать на гражданство США могут все, но имея паспорт Израиля это сделать гораздо проще. Так что не исключено, что Примадонна может озадачиться этим вопросом…», - сказал он. Слова адвоката приводит Woman.ru.

Юрист также рассказал, какие преимущества дает израильский паспорт. По его словам, можно беспрепятственно путешествовать по Европе, что важно для мужа Примадонны, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Сейчас он дает многочисленные концерты там, и визовых ограничений для артиста эстрады нет.

«Израильский паспорт занимает 24-е место в мире в списке свободы путешествий», — сказал Алешкин.

Ранее стало известно, что доходы Галкина* стали помехой для получения Пугачевой пенсии по старости в Израиле. Из-за его гонораров Примадонна не сможет получать 80 тыс. рублей ежемесячно.

*признан иноагентом на территории РФ