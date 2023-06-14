Мешают заработки мужа: Пугачева осталась без местной пенсии в Израиле из-за Галкина*

Певица Алла Пугачева не сможет получать в Израиле местную пенсию. Этому мешают доходы ее мужа, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). В ситуации с выплатами разбирался юрист Сергей Гебель.

Ранее появилась информация, что выплаты в Израиле не положены Пугачевой из-за высокой пенсии в России. Напомним, здесь Примадонна получает более 50 тыс. рублей ежемесячно.

Гебель объяснил, что дело не в российской пенсии. По его словам, в Израиле предусмотрено особое пособие по старости для переехавших. Размер выплат зависит от возраста и количества человек в семье. На пару с двумя детьми приходятся выплаты в размере около 80 тыс. рублей.

По правилам, доход семьи не должен сильно превышать размер пособия. Очевидно, что помехой к получению денег являются доходы Галкина*: муж Пугачевой зарабатывает, выступая в разных странах.

Его доходы в случае необходимости будут известны социальной службе страны, тем более что между РФ и Израилем действует соглашение о финансовой прозрачности, пишет сайт kp.ru. Поэтому даже если Пугачева подаст документы на получение пособия, ей, скорее всего, будет отказано.

Ранее актер Станислав Садальский призвал прекратить разговоры о Пугачевой и назвал ее «пережеванным пирожком».

*признан иноагентом на территории РФ