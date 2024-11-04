«С папой была на концерте»: Бари Алибасов рассказал о встрече с седьмой женой 40 лет назад

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что впервые встретил будущую седьмую жену Елену Калинину 40 лет назад. Будучи маленькой, она пришла с отцом на концерт.

Подробности приводит Вокруг ТВ.

Алибасов вспомнил, что маму Елены звали Зинаида. С будущей женой он познакомился в городе Борзя.

«Эта замечательная малышка с папой была на концерте группы “Интеграл”», - поделился продюсер.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов-младший станет отцом во второй раз. У него уже есть дочь.

Жена Алибасова Елена сообщила, что видела фотографии с УЗИ. О сроках беременности ей неизвестно.