Опубликовано 04 ноября 2024, 16:241 мин.
«С папой была на концерте»: Бари Алибасов рассказал о встрече с седьмой женой 40 лет назад
Продюсер Бари Алибасов заявил, что впервые увидел седьмую жену 40 лет назад.
© Starface.ru
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что впервые встретил будущую седьмую жену Елену Калинину 40 лет назад. Будучи маленькой, она пришла с отцом на концерт.
Подробности приводит Вокруг ТВ.
Алибасов вспомнил, что маму Елены звали Зинаида. С будущей женой он познакомился в городе Борзя.
«Эта замечательная малышка с папой была на концерте группы “Интеграл”», - поделился продюсер.
Ранее стало известно, что Бари Алибасов-младший станет отцом во второй раз. У него уже есть дочь.
Жена Алибасова Елена сообщила, что видела фотографии с УЗИ. О сроках беременности ей неизвестно.