НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 ноября 2024, 16:24
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«С папой была на концерте»: Бари Алибасов рассказал о встрече с седьмой женой 40 лет назад

Продюсер Бари Алибасов заявил, что впервые увидел седьмую жену 40 лет назад.
«С папой была на концерте»: Бари Алибасов рассказал о встрече с седьмой женой 40 лет назад

© Starface.ru

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что впервые встретил будущую седьмую жену Елену Калинину 40 лет назад. Будучи маленькой, она пришла с отцом на концерт.

Подробности приводит Вокруг ТВ.

Алибасов вспомнил, что маму Елены звали Зинаида. С будущей женой он познакомился в городе Борзя.

«Эта замечательная малышка с папой была на концерте группы “Интеграл”», - поделился продюсер.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов-младший станет отцом во второй раз. У него уже есть дочь.

Жена Алибасова Елена сообщила, что видела фотографии с УЗИ. О сроках беременности ей неизвестно.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Вокруг ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
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