Последний шанс увидеть мать: приезд дочери к Заворотнюк связали с резким ухудшением состояния актрисы
Внезапный приезд дочери Заворотнюк в Россию связали с резким ухудшением состояния актрисы.
Фото: Starface.ru
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о внезапном возвращении в Россию из ОАЭ. В Сети заговорили, что это связано с резким ухудшением состояния звезды «Моей прекрасной няни», пишет сайт «7Дней.ru».
Анна Заворотнюк переехала с мужем в Дубай в прошлом году. Они получили документы и будут работать за границей на законных основаниях.
К концу этой недели девушка планирует приехать в Россию. Фанаты считают, что спешка не случайна: дочь боится не успеть проститься с умирающей матерью.
Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Родные Заворотнюк не раскрывают подробности лечения, а также молчат о состоянии актрисы.
Анна Заворотнюк ранее признавалась, что онкология у матери – больная тема. Она призналась, что это стало «травмой», о которой приходится молчать много лет.
Не так давно Заворотнюк проходила лечение в частной клинике. После ее выписки дочь также приезжала в Россию.