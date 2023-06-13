Последний шанс увидеть мать: приезд дочери к Заворотнюк связали с резким ухудшением состояния актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о внезапном возвращении в Россию из ОАЭ. В Сети заговорили, что это связано с резким ухудшением состояния звезды «Моей прекрасной няни», пишет сайт «7Дней.ru».

Анна Заворотнюк переехала с мужем в Дубай в прошлом году. Они получили документы и будут работать за границей на законных основаниях.

К концу этой недели девушка планирует приехать в Россию. Фанаты считают, что спешка не случайна: дочь боится не успеть проститься с умирающей матерью.

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Родные Заворотнюк не раскрывают подробности лечения, а также молчат о состоянии актрисы.

Анна Заворотнюк ранее признавалась, что онкология у матери – больная тема. Она призналась, что это стало «травмой», о которой приходится молчать много лет.

Не так давно Заворотнюк проходила лечение в частной клинике. После ее выписки дочь также приезжала в Россию.